Умер писатель Алексис Парнис, пьеса которого шла в театрах СССР

Ему было 98 лет

АФИНЫ, 10 марта. /ТАСС/. Греческий антифашист, военный корреспондент, поэт и писатель Алексис Парнис, чья пьеса "Остров Афродиты" ставилась в десятках театрах СССР, умер в пятницу на 99-м году жизни. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton.

По данным издания, похороны Парниса состоятся 13 марта.

Посольство РФ в Греции выразило в пятницу соболезнования в связи со смертью Парниса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве. "С глубокой скорбью мы узнали о смерти Алексиса Парниса, греческого борца за освобождение страны от фашизма, великого поэта и писателя. Его талант получил широкое признание в России. Его пьеса "Остров Афродиты" только в 1961 году была поставлена в 181 театре нашей страны", - подчеркнули в посольстве.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея Парниса. Его наследие навсегда останется в наших сердцах", - отметили в дипломатическом представительстве.

Наследие Парниса

Парнис (настоящее имя - Сотириос Леонидакис) родился в Пирее 24 мая 1924 года. Участвовал в греческом национальном сопротивлении германским захватчикам и был ранен в конце Второй мировой войны. В 1950 году Парнис приехал в СССР, один год прожил в Ташкенте, в 1951 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького. Во время учебы познакомился с Борисом Пастернаком, Константином Фединым, Борисом Полевым, Константином Симоновым, Леонидом Мартыновым, Александром Твардовским, Аркадием Кулешовым и другими выдающимися писателями СССР. В 1960 году Борис Полевой способствовал постановке пьесы Парниса "Последняя ночь Афин", которая также известна под названием "Остров Афродиты", в советских театрах. В первом полугодии 1961 года пьесу играли уже в 171 театре по всему Советскому Союзу, а в конце года - в 181 театре. По данным газеты Efimerida ton Syntakton, в СССР состоялись более 22 тыс. представлений по пьесе "Последняя ночь Афин".

В декабре 1962 года Парнис вернулся в Грецию. Позднее его пьесы ставились в греческих театрах, прежде всего в Государственном театре Северной Греции. Среди них антифашистская драма "Открытый счет".

Парнис также является автором пьесы "Сухой остров", драмы "Плацдарм", сборника стихов "К советской земле", "Сердце Греции", романов "Корректор", "Бульвар Пастернака" и "У каждого своя Прага", "Поэма о Белояннисе". Последнее произведение получило первую награду на Фестивале молодежи и студентов в Варшаве.

Произведения Парниса были переведены на русский, белорусский, английский, польский, румынский, албанский и китайский языки.