В Театре РОСТА первой премьерой сезона станет мюзикл "Цветик-семицветик"

Спектакль создан по мотивам рассказа Валентина Катаева

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой представит в субботу первую в этом сезоне премьеру - мюзикл композитора Андрея Рубцова "Цветик-семицветик" в постановке Дарьи Борисовой, сообщила пресс-служба театра.

"Этот спектакль - о человеческой доброте, о том, что каждый из нас способен совершить настоящее волшебство, для него не нужна ни магия, ни тот самый цветик-семицветик. Для него достаточно наших открытых глаз, человеческого внимания, любви, которую мы можем подарить близкому и даже любому незнакомому человеку, помочь ему справиться с чем-то, даже просто пережить плохой день", - привели в пресс-службе слова Борисовой, которая выступила режиссером и автором инсценировки мюзикла.

Мюзикл создан по мотивам одноименного рассказа Валентина Катаева. Как сообщили в пресс-службе, авторы спектакля вдохновлялись итальянским театром и масками комедии дель арте, артисты на глазах у зрителей будут перевоплощаться в разных персонажей. В мюзикле заняты в разных составах Христина Полуянова, Ксения Попович, Юлия Соломкина, Ирина Шестерина, Владислав Калашников, Павел Стонт, Светлана Богацкая, Анастасия Дворецкая, Алла Зажаева, Мария Есипенко. В составе ансамбля - Юлия Соломкина, Ирина Шестерина, Нина Нестерова, Софья Тимченко, Дмитрий Сидоренко и другие.

Дарья Борисова убеждена, что важно в постановке затронуть в том числе тему инклюзии. "С самого детства отдельное место в моем сердце, в моей душе занимает проблема детей с ограниченными возможностями. И это не только те, кто болеет и испытывает физические или ментальные недомогания, проблема инклюзии в широком смысле - это и дети-сироты, и дети из неблагополучных семей. Я и в детстве помогала детским домам, и до сих пор стараюсь уделять много времени благотворительности. Мне кажется, очень важно затронуть в том числе эту тему и показать историю, которая бы сподвигла людей на добро и на совершенно простое волшебство", - отметила она.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник-постановщик Нина Антропова, хореограф Павел Ивлев.

Зрители Театра РОСТА знают Борисову по работе над мюзиклом "Питер Пэн" в постановке Алексея Франдетти. "Цветик-семицветик" станет ее первой самостоятельной режиссерской работой в этом театре. Дарья Борисова ранее поставила мюзикл "Семейка Аддамс" в Тюменском Большом драматическом театре, "Петя и фолк" и "Valmont. Любовь. Интриги. Вражда" в Молодежном музыкальном театре "М.О.С.Т", "Последний день Вечного города" в "Зарядье" и другие спектакли, участвовала в создании проектов режиссеров Алексея Франдетти и Евгения Писарева.