В Петербурге покажут импровизационный спектакль "Лоскутное одеяло"

Событие станет кульминацией фестиваля джазовой культуры Jazz Plus, который пройдет в городе впервые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Премьера импровизационного танцевального спектакля "Лоскутное одеяло" состоится в субботу на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Событие станет кульминацией фестиваля джазовой культуры Jazz Plus, который проходит в городе впервые.

"11 марта состоится основное событие фестиваля на [Новой] сцене Александринского театра. Мы скооперировались с Вадимом Каспаровым и театром "Каннон Данс", потому что это у нас крупнейшие специалисты по джазовому танцу, - рассказала на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля управляющий партнер концертного агентства, один из организаторов фестиваля Анна Фрадкина. - Наша премьера танцевального спектакля в рамках фестиваля Jazz Plus будет называться "Лоскутное одеяло".

Вечер будет состоять из двух частей. В первой из них прозвучат композиции, созданные петербургским музыкантом и композитором Станиславом Чигадаевым, а хореографы покажут постановки при участии артистов "Каннон Данс". "Музыку <…> мы будем исполнять в джазовом трио. Еще к нам присоединится Сергей Гасанов, потрясающий музыкант, который играет на более чем 30 восточных инструментах. Среди них будут уд и дудук, например", - рассказал Чигадаев.

По словам директора Театра танца "Каннон Данс" Вадима Каспарова, в эпизодах будут элементы классического танца, фольклорного и джазового танца, модерн и других.

Во второй части спектакля в сопровождении "Нового квартета" Игоря Тимофеева будет представлена импровизация с участием профессиональных танцовщиков и студентов хореографических отделений вузов Санкт-Петербурга. Премьеру спектакля будут предварять лекция об истории джазового танца и показ фильма "История джаз-танца. Возвращение к корням" в медиацентре на Новой сцене Александринки. Также в фойе в этот вечер откроется выставка Jazz Art, на которой посетители смогут увидеть графику и живопись Дмитрия Шарапова и Даниила Вяткина.

В основе концепции Jazz Plus - синтез искусств, смешение жанров и импровизаций. Фестиваль объединяет творчество артистов, музыкантов, художников, танцовщиков и хореографов. "Jazz Plus означает джаз плюс танец, джаз плюс слово, джаз плюс кино и так далее - здесь неограниченные совершенно возможности", - отметила Фрадкина. Частью программы фестиваля станет open call, направленный на выявление молодых талантов, экспериментирующих в области музыки, танца, живописи, мультимедиа.