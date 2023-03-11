В Будапеште прошла премьера спектакля по пьесе REX, поставленного Валерием Фокиным

Его поставили к Международной театральной олимпиаде, которая откроется 15 апреля

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Премьера пьесы REX российского писателя и драматурга Кирилла Фокина, соединившей в себе жанры социальной фантастики, политической сатиры и философской драмы, состоялась в пятницу вечером на сцене Национального театра в Будапеште. Поставил спектакль отец автора пьесы, художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин.

Венгерская публика - неизменно доброжелательная, но и достаточно искушенная - тепло приняла постановку, в которой затрагиваются в буквальном смысле общемировые, а потому понятные всем вопросы. Действие пьесы происходит в XXII веке, а ее главный герой - бывший генеральный секретарь ООН Ливи Каплан, известный также как REX, - готовится отметить свое 130-летие. Он сумел объединить все человечество, упразднив границы, распустив армии и создав единое всемирное государство.

"Этому он посвятил всю свою жизнь, в которой потерял очень многое ради достижения поставленной цели. Теперь он пытается осмыслить пройденный путь и понять, что из всего этого вышло", - сказал в разговоре с журналистами прославленный режиссер, признавшись, что "любит фантастику".

Каплан понимает, что его утопический проект провалился и вместо идеального мира человечество получило новые, еще более страшные катаклизмы. Политик хочет умереть, но не может и обрекает себя на добровольное изгнание, общаясь только со слугой-андроидом. Почти все два часа, которые длится спектакль, он находится в стеклянной клетке, а вокруг него возникает круговорот уже не событий, а видений и воспоминаний. Герой пребывает в самоизоляции, но благодаря игре ведущего артиста Национального театра Лайоша Отто Хорвата его энергия преодолевает стеклянный барьер, заполняя собой все сценическое пространство и вовлекая зрительный зал в сопереживание.

Другие роли в спектакле также исполнили венгерские артисты, а над постановкой вместе с Валерием Фокиным работала команда из Александринки: хореограф Игорь Качаев, художник Алексей Трегубов, видеохудожник Ася Мухина и композитор Антон Яхонтов. Пьесу REX перевел на венгерский язык Андраш Козьма. Спектакль был поставлен к Международной театральной олимпиаде, которая откроется в Будапеште под эгидой Национального театра 15 апреля.