Николай Лебедев рассказал, что почти отказал Любови Аксеновой в главной роли в "Нюрнберге"

Режиссер вернулся к кандидатуре актрисы после того, как переработал сценарий картины во время приостановки съемок фильма из-за пандемии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев в интервью ТАСС рассказал, что изначально на главную женскую роль в военной драме "Нюрнберг" вместо Любови Аксеновой он утвердил другую актрису. Лебедев вернулся к кандидатуре Аксеновой после того, как переработал сценарий картины во время приостановки съемок фильма из-за пандемии.

"Я ее [Аксенову] позвал, мы делали пробы, но ансамбль не складывался. Мы тогда очень долго не могли решить, кого все-таки утверждаем. В результате была утверждена другая актриса. Я позвонил Любе из Чехии сказать, что очень сожалею об этой ситуации, и поблагодарил ее за пробы. Она поначалу казалась уязвленной, но разговор мы закончили нормально", - рассказал режиссер.

Съемки "Нюрнберга" стартовали в Чехии весной 2020 года. Производство фильма совпало с началом пандемии ковида и локдауном в Европе, из-за чего съемочная группа была вынуждена прерваться почти на год. "Пока шел период пандемии, я продолжал работать над проектом. Мне нужно было поправить сценарий, поскольку какие-то вещи в нем еще не совсем точно работали. И когда сценарий изменился, я понял, что та утвержденная актриса уже не сможет работать в этом материале, это не ее роль. Обиделась она на меня смертельно, увы, мы больше не общаемся", - добавил Лебедев.

Режиссер рассказал, что после объяснений с изначально утвержденной актрисой, он решил позвонить Аксеновой, чтобы позвать ее на съемки "Нюрнберга". "Я не знал, что она ответит, но понимал, что, если она откажется, мне нужно будет проводить новые поиски исполнительницы, и не факт, что они завершатся успешно. Я уже находился в Чехии, и ситуация была непредсказуемая. Но Люба сказала, что готова, спросив, когда будут новые пробы. Я ей сказал: "Если говорите да, то вы уже утверждены, роль ваша", - заключил Лебедев.

"Нюрнберг" - первый художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале над главными немецкими военными преступниками. В картине также снялись Сергей Кемпо, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в "Нюрнберге" сыграл Сергей Безруков. В широкий прокат фильм вышел 2 марта.