Собянин рассказал о мерах поддержки киностудий со стороны властей Москвы

По словам мэра, с 2020 года помощь в размере 55 млн рублей получили около 20 киностудий

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Почти 20 киностудий в Москве получили помощь в 55 млн рублей с 2020 года, власти города продолжают оказывать поддержку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в субботу.

"Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах. Так, с 2020 года помощь в 55 млн рублей получили около 20 киностудий", - написал Собянин.

По его словам, только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 млрд рублей.

В 2023 году власти продолжат оказывать поддержку. Например, в июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival. А в ноябре в Индии откроется объединенная экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar, добавил мэр.

"Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других. Зрители больше всего полюбили мультики "Принцесса и Дракон", "Два хвоста", "Новое Простоквашино", "Снежная Королева", "Приключения Пети и Волка" - и это только некоторые, всех и не перечислить", - уточнил Собянин.