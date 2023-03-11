"Чайка" МХТ им. А. П. Чехова в честь юбилея театра отправится в космос

В Роскосмосе отметили, что изображение птицы могут разместить на скафандрах космонавтов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Символ Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова - чайку - в честь 125-летия театра отправят на орбиту. Об этом в субботу рассказали в Роскосмосе.

"Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного мхатовского занавеса. <…> На нем изображена чайка - символ театра, изображающая свободный полет творческой мысли", - сообщили в госкорпорации. По данным Роскосмоса, изображение морской птицы может разместиться и на скафандрах космонавтов.

Также в госкорпорации отметили, что театр отправится с гастролями на Байконур. "Высшей точкой празднования юбилея театра станут гастроли на Байконуре. Театр привезет постановку, специально созданную для этого путешествия", - говорится в сообщении.

Московский Художественный театр основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Сначала он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года - Московский Художественный театр, с 1919 года - Московский Художественный академический театр, с 1932 года - Московский Художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр имени М. Горького и Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (потом МХТ имени А. П. Чехова).