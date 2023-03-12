В Феодосии летом откроют галерею Айвазовского с обновленной экспозицией

Сейчас строительная готовность объекта составляет 95%

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Ремонтные работы в картинной галерее имени И. К. Айвазовского в Феодосии планируется завершить в конце апреля, а первых посетителей пригласят уже летом. Об этом ТАСС сообщила директор музея Татьяна Гайдук.

По данным администрации Феодосии, сейчас строительная готовность объекта составляет 95%.

"После завершения строительных работ начнем работать мы. Нужно будет переместить в новое здание абсолютно всю коллекцию - почти 13 тыс. единиц. Некоторые из них очень большие и тяжелые - до 300 кг. На это потребуется как минимум два месяца", - рассказала Гайдук.

После открытия посетители смогут увидеть обновленную экспозицию. Так, впервые с 2007 года будет открыт главный выставочный зал, где в 1880 году Иван Айвазовский открыл первую частную публичную галерею в России.

"Экспозиция будет другой, мы подготовили несколько новых форм экскурсий, в ходе которых посетители, даже много раз побывавшие в галерее, впервые увидят и услышат новое о быте, творчестве Айвазовского и традициях в его семье", - сказала директор музея.

При этом реконструкция здания позволит сделать экспозиции более тематическими - раньше помещения галереи не были приспособлены к большим картинам художника, из-за чего иногда их приходилось размещать в случайном порядке. "В этой связи обновленные экспозиции будут интереснее восприниматься публикой", - добавила Гайдук.

Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника - 416 работ, в том числе 49 эталонных, а также полотна его учеников и последователей. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Айвазовский умер в 1900 году, похоронен в Феодосии.