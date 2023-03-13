Театр наций представит в Москве спектакли из Якутии и Татарстана

Показы состоятся 13 и 14 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова проведет в Москве гастроли спектаклей-победителей XIX Фестиваля театров малых городов России: 13 марта будет представлен "Лучший спектакль большой формы" - "Жил Артыннан/Бегущий за ветром" Альметьевского татарского государственного драматического театра и 14 марта покажут "Лучший спектакль малой формы" - "Озор" Мирнинского театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра наций.

"Лауреатов XIX Фестиваля театров малых городов России определяло жюри во главе с заслуженным деятелем искусств РФ Николаем Колядой. В состав жюри вошли народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики России. Согласно их решению и были названы победители", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 13 марта Альметьевский татарский государственный драматический театр представит спектакль "Жил Артыннан/Бегущий за ветром", который стал победителем в номинации "Лучший спектакль большой формы". "В основе постановки лежит дебютный роман современного американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром", ставший уже мировым бестселлером. Это история жизни и дружбы двух кабульских мальчиков: сына аристократа и его слуги на фоне больших исторических событий. Для спектакля была взята сценическая адаптация романа, выполненная американским драматургом и режиссером Мэттью Спенглером, чьи пьесы с успехом ставятся по всему миру - в лондонском Вест-Энде, на Бродвее, в театрах Европы и Азии", - отметили в Театре наций.

О выборе материала для постановки высказался также режиссер спектакля Камиль Тукаев. "Пьеса Спенглера дала нам возможность больше сосредоточиться на человеческих факторах - дружбе, сыновней и отцовской любви, отсутствии материнской заботы, искуплении и прощении, прежде всего, самого себя", - пояснил он.

14 марта в Театре наций покажут спектакль "Озор" Мирнинского театра, который признан победителем в номинации "Лучший спектакль малой формы". "Озор" родился в результате лаборатории с жителями города Мирный, которые вместе с режиссером и актерами обсуждали рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка "Озорник". Частью спектакля стал Telegram-чат, в котором каждый может оставить свои замечания и отзывы. Таким образом, зрители становятся непосредственными участниками постановки, а их комментарии или вопросы могут войти в текстовую конструкцию спектакля", - сообщили в театре.

Со своей стороны, режиссер спектакля Елизавета Бондарь подтвердила, что в постановке сходятся темы противостояния отдельного человека и общества, борьбы за права и свободы, за признание и любовь. "Мы пытаемся посмотреть на драматичный сюжет в исторической и социальной перспективе. И, возможно, сумеем взглянуть на нашу действительность через петлю времени: из настоящего через прошлое в будущее", - сказала она.

О фестивале

Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. С 2010 года по инициативе Евгения Миронова фестиваль проводится ежегодно.

В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов. За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым его адресом была Москва, за ней последовали Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск, Камышин, Набережные Челны, Нижний Тагил. В программах фестиваля приняли участие более 7 тыс. профессионалов, 270 спектаклей из 100 городов, а зрителями стали более 100 тыс. человек.