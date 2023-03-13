Победители Оскара - 2023

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара".
Торжественная церемония прошла в 95-й раз. Она продлилась около трех часов.
Победителей определили в 23 категориях. В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" была представлена российская документальная лента "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых.
Список победителей в основных номинациях:
- Лучший фильм - "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021)
- Лучшие режиссеры - Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт "Всё везде и сразу"
- Лучшая актриса - Мишель Йео "Всё везде и сразу"
- Лучший актер - Брендан Фрейзер "Кит" (The Whale, 2022)
- Лучшая актриса второго плана - Джейми Ли Кёртис "Всё везде и сразу"
- Лучший актер второго плана - Ке Хюи Куан "Всё везде и сразу"
- Лучший оригинальный сценарий - "Всё везде и сразу"
- Лучший адаптированный сценарий - "Говорят женщины" (Women Talking, 2022)
- Лучший оператор - Джеймс Фрэнд "На Западном фронте без перемен"
- Лучший анимационный фильм - "Пиноккио Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022)
- Лучший иностранный фильм - "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022)
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Заклинатели слонов" (Elephant Whisperers, 2022)
- Лучшие визуальные эффекты - "Аватар: путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022)