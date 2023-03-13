13 марта, 03:55
Премия "Оскар"

Победители Оскара - 2023

Победители Оскара - 2023

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Актеры и съемочная группа "Всё везде и сразу" принимают награду за лучший фильм
© AP Photo/ Chris Pizzello
Брендану Фрейзеру вручают премию "Оскар" в категории "Лучший актер"
© AP Photo/ Chris Pizzello
Мишель Йео получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"
© AP Photo/ Chris Pizzello
Джейми Ли Кёртис получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана" в фильме "Всё везде и сразу"
© AP Photo/ Chris Pizzello
Актер Ке Хюи Куан получил награду за лучшую роль актера второго плана в фильме "Всё везде и сразу"
© AP Photo/ Chris Pizzello
Джеймс Фрэнд с наградой за лучшую операторскую работу за фильм "На западном фронте без перемен"
© Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP
Кинорежиссер Гильермо дель Торо получает награду за лучший анимационный фильм
© AP Photo/ Chris Pizzello
Картики Гонсалвес (слева) и Гунит Монга позируют с наградой за лучший документальный короткометражный фильм "Заклинатель слонов"
© Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP
Джо Леттери (слева направо), Ричард Бэйнхэм, Эрик Сайндон и Дэниел Барретт, лауреаты премии за лучшие визуальные эффекты для фильма "Аватар: Путь воды"
© Photo by Jordan Strauss/ Invision/ AP

Награду в номинации "Лучший фильм" получила лента "Всё везде и сразу"

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара".

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Торжественная церемония прошла в 95-й раз. Она продлилась около трех часов. 

Победителей определили в 23 категориях. В номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" была представлена российская документальная лента "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых.

Список победителей в основных номинациях:

 
Теги:
СШАПремия "Оскар"
© Информационное агентство ТАСС
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