Ке Хюи Куан получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана

За награду в этой категории вместе с ним боролись Брендан Глисон, Брайан Тайри Генри, Джадд Херш и Барри Кеоган

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ке Хюи Куан стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021). Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

За награду в этой категории также боролись Брендан Глисон ("Банши Инишерина", The Banshees of Inisherin, 2022), Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро", Causeway, 2022), Джадд Херш ("Фабельманы", The Fabelmans, 2022) и Барри Кеоган ("Банши Инишерина").

"Всё везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).