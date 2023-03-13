Джейми Ли Кёртис получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Среди претенденток также были Анджела Бассетт, Хонг Чау, Керри Кондон и Стефани Сюй

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Джейми Ли Кёртис стала обладательницей премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за работу в фильме "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021). Об этом объявлено в воскресенье на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

Лента "Всё везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

На награду в этой номинации также претендовали Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки", Black Panther: Wakanda Forever, 2022), Хонг Чау ("Кит", The Whale, 2022), Керри Кондон ("Банши Инишерина", The Banshees of Inisherin, 2022) и Стефани Сюй ("Всё везде и сразу").

Церемония проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).