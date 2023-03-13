13 марта, 03:25,
обновлено 13 марта, 03:49
Премия "Оскар"

Брендан Фрейзер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Кит"

Конкуренцию ему составили Остин Батлер, Колин Фаррелл, Пол Мескал и Билл Найи

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американец Брендан Фрейзер получил премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Кит" (The Whale, 2022). Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC.

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Ранее он был удостоен за эту роль награды Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG).

На "Оскар" в этой номинации претендовали американец Остин Батлер ("Элвис", Elvis, 2022), ирландец Колин Фаррелл ("Банши Инишерина", The Banshees of Inisherin, 2022), ирландец Пол Мескал ("Солнце мое", Aftersun, 2022) и англичанин Билл Найи ("Жить", Living, 2022).

Церемония проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).  

Теги:
СШАПремия "Оскар"
© Информационное агентство ТАСС
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