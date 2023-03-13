В Японии умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ

Ему было 88 лет

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в издательстве "Коданся".

Оэ считается одним из современных классиков, его произведения переведены на десятки языков мира, в том числе русский. Самыми знаковыми его произведениями являются рассказ "Содержание скотины", за который в 1958 году он был удостоен самой престижной японской литературной премии Акутагавы, книга "Личный опыт", романы "Объяли меня воды до души моей", "Футбол 1860", "Игры современников".

Писатель, опубликовавший серию эссе "Хиросимские записки", был известен как противник ядерных вооружений и борец за права человека. Он неоднократно посещал Хиросиму, подвергшуюся американской ядерной бомбардировке, и участвовал во Всемирной конференции по запрещению атомных бомб. Писатель также является одним из основателей антивоенного объединения японских деятелей культуры, выступающих за недопущение пересмотра так называемой мирной девятой статьи конституции Японии. Во Франции в 1960-х годах он вместе с Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар принимал участие в демонстрации против военных действий Франции в Алжире.

В 1994 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе "за то, что с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод". Он стал вторым японским писателем - нобелевским лауреатом после Ясунари Кавабаты.

Оэ является кавалером французского ордена Почетного легиона, лауреатом множества других премий.

Причиной смерти стала старость.