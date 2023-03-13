Помещение музея нижегородских художественных промыслов отремонтируют к 2024 году

В учреждении также проведут реэкспозицию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Помещение Музея истории художественных промыслов Нижегородской области полностью отремонтируют и проведут там реэкспозицию к 2024 году, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

"Событие, к которому мы приступим в этом году, - это ремонт помещения и полная реэкспозиция музея художественных промыслов. Очень сильно морально там все устарело", - сказал собеседник агентства.

По словам Филиппова, витрины музея создали еще в 1970-е годы. "Сейчас будем делать ремонт полный и в новых витринах будем показывать шедевры нашего декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Я думаю, весь 2023 год мы будем ремонтироваться, в начале следующего года - откроемся", - добавил Филиппов.

Музей располагается в центре города на улице Большой Покровской, там находятся экспонаты, созданные в ХVII - ХХI веках. Гости музея могли побывать в крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и предметами быта, в сельском храме с резными царскими вратами, в купеческом доме с деревянной мебелью в национальном русском стиле.

В Нижегородской области развиваются 14 видов производств народных художественных промыслов. По объему выпущенной продукции местные предприятия занимают первое место в Приволжском федеральном округе и находятся в тройке лидеров по России.