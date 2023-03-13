Более 100 белгородских площадок покажут фильмы фестиваля "Кино на службе Отечеству"

Показы будут проходить с 15 по 20 марта

ТАСС, 13 марта. Жители Белгородской области смогут более чем на 100 площадках бесплатно посмотреть лучшие работы документального отечественного кинематографа о событиях в Донбассе и современных героях России в рамках первого общероссийского передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству", который будет проходить с 15 по 20 марта. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Фильмы первого общероссийского передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" покажут почти на 110 площадках в Белгородской области", - сказали в музее.

По данным пресс-службы, к акции присоединились Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", а также центры культурного развития в населенных пунктах.

Как уточнили в пресс-службе, в регионе пройдет более 140 фестивальных показов фильмов. В частности, в музее-диораме зрители увидят три картины - "Рассказы с Донбасса" сербского режиссера Даринки Петрович, "Война и вера" Веры Водынски и "Мариуполь. Голоса" Дмитрия Хромых.

Кинофорум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи 25 ноября 2022 года с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. Первый этап передвижного фестиваля прошел с 20 по 25 февраля в Музее Победы на Поклонной горе.