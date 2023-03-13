Shaman рассказал, что у него нет активов за рубежом

Певец заявил, что его не беспокоит перспектива попасть в санкционные списки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил, что у него нет активов за пределами страны. Также артиста не беспокоит перспектива попасть в санкционные списки, рассказал он в интервью ТАСС.

"У меня нет никаких активов за рубежом и никогда не было, - сказал музыкант. - Даже в Москве не обзавелся квартирой, живу в съемной. По сути, бездомный". Перспектива же попасть в санкционные списки Дронова "не особо" беспокоит.

Shaman также рассказал, что в его сторону поступает негатив со стороны Украины. "Конечно, есть и хейт. Куда же без него? Пытаются меня как-то подковырнуть, задеть. Но ведь и я не медовый пряник, чтобы всем нравиться. Одни любят, другие нет. Нормально, - сказал музыкант - Сейчас - да (прим. ТАСС - больше всего негатива поступает с Украины), хотя так было не всегда. Песня "Встанем" вышла 23 февраля прошлого года. Едва опубликовал ее в соцсети, посыпались восторженные отклики, в том числе от украинских слушателей. Они писали, мол, вау, круто. Все изменилось буквально за день. 24-го полилось: "Сдохни, тварь!" Зачастую угрозы и ругань исходили от тех же людей, которые накануне хвалили меня. До сих пор шлют всякие гадости из серии "продал душу дьяволу, гореть тебе в аду". Это происходит постоянно. Как здравствуйте".

Об артисте

Дронов запустил свой авторский проект в 2020 году. Артист выступает на сцене с четырехлетнего возраста, получил три музыкальных образования, включая Российскую академию музыки им. Гнесиных, участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А". Известность он получил благодаря интернету. Его песня "Встанем", выпущенная 23 февраля 2022 года, быстро попала в тренды соцсетей. В августе исполнитель выступил на XV юбилейном международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". 22 февраля 2023 года он выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции.