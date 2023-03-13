Shaman рассказал об идее создания песни "Я русский"

По словам артиста, о том, какой должна стать эта песня, он понял во время прогулки по Арбату

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Идея песни "Я русский" певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, возникла у него случайно во время прогулки по Арбату. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"В начале марта прошлого года я шел по Арбату и слушал динамичную музыку. И в этот момент в голову вдруг пришла строчка "Я русский". Сразу понял: песня должна быть очень громкая, яркая, в стиле традиционного поп-рока", - сказал собеседник агентства.

По мнению музыканта, формулы успеха не существует. "Ничего нельзя угадать заранее. Думаете, у меня все песни выстреливают, становясь шлягерами? Нет, конечно, - сказал Shaman. - И кстати, лирическая баллада "Ты моя" сейчас по просмотрам наступает на пятки хиту "Я русский". <...> У меня разный репертуар. Например, "Исповедь" - диалог с Богом. За восемь часов песня попала на первое место в тренды и продержалась там пару недель. Ну какой я проект? Абсолютно естественная, чистая история".

Артист также рассказал, что он взял псевдоним, чтобы разделить "личное и публичное". "Что касается псевдонима, мне показалось важным отделить публичное от личного, развести по разным углам артиста, выступающего под именем Shaman, и продюсера Ярослава Дронова, который предпочитает оставаться в тени", - сказал он.

Артист считает, что между его верой и языческими мотивами в псевдониме нет противоречий. "Я ведь на протяжении 11 лет изучал музыкальные традиции, куда вошли и русские обрядовые песни. А это, по сути, и есть язычество. Отголоски никуда не деть, они - наши корни. Не вижу смысла с ними бороться, надо принять как данность", - сказал Дронов.

© Максим Чурусов/ ТАСС

Об артисте

Дронов запустил свой авторский проект в 2020 году. Артист выступает на сцене с четырех лет, получил три музыкальных образования, включая Российскую академию музыки им. Гнесиных, участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А". Известность он получил благодаря интернету. Его песня "Встанем", выпущенная 23 февраля прошлого года, быстро попала в тренды соцсетей. В августе исполнитель выступил на XV юбилейном международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". 22 февраля нынешнего года он выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции.