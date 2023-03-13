Фестиваль гик-культуры на Урале впервые будет проходить два дня

В частности, 26 августа состоятся выступления приглашенных звезд и участников косплей-шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Программа фестиваля современных развлечений и гик-культуры "Гиккон" в Екатеринбурге будет расширена и пройдет в 2023 году в течение двух дней - 25 и 26 августа. Об этом сообщили в понедельник организаторы.

"В этом году фестиваль впервые пройдет в два дня. 25 августа состоится гик-конференция, которая будет посвящена разным направлениям современных развлечений. Эксперты и представители индустрии поделятся опытом, расскажут об актуальных инструментах и современных трендах в видеоиграх, комиксах, подкастах и научных стартапах. 26 августа "Гиккон" пройдет в классическом формате", - говорится в сообщении.

Во второй день гостей фестиваля традиционно ожидают выступления приглашенных звезд и участников косплей-шоу, работа точек продаж комиксов, книг и гик-атрибутики, развлекательные зоны с видеоиграми, настольными играми, лекции об индустрии развлечений и другие тематические площадки.

"Гиккон" - единственный на Урале фестиваль гик-культуры - культуры людей, увлеченных чем-то: видеоиграми, комиксами, настольными играми, сериалами, подкастами, косплеем, по данным организаторов. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Росмолодежи.