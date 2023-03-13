Онлайн-премьера "Чебурашки" состоится 16 марта

Фильм, вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полнометражная художественная картина "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в онлайн-кинотеатре Start 16 марта. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе платформы.

"16 марта премьера главного кассового хита состоится в онлайн-кинотеатре", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия "Союзмультфильм" при участии телеканалов "Россия-1" и СТС при поддержке Фонда кино.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.