Более 100 молодых поэтов вошли в длинный список девятого фестиваля "Филатов фест"

Эти авторы станут участниками очных отборочных туров, которые пройдут в марте и апреле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 100 молодых авторов вошли в длинный список всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов фест", всего организаторы получили в этом году около 2,3 тыс. заявок. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля поэт и режиссер Влад Маленко.

"Длинный список девятого фестиваля "Филатов фест". У нас в этом году 113 замечательных людей, которых мы увидим в нашем "Есенин-центре", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Маленко уточнил, что в длинный список вошли Ксения Аксенова из Липецка, Елизавета Андреева из Пензы, Маргарита Борисова из Санкт-Петербурга, Всеволод Волоколамский из Москвы, Анастасия Жернякова из Ростова-на-Дону, Дарья Казаренко из Донецка, Николай Киселев из Северодвинска и другие. "Мы называемся теперь еще и открытым всероссийским фестивалем молодой поэзии "Филатов фест", к нам приходят заявки из разных мест. Мы не забываем пристально и с любовью обращать свои взоры на наших замечательных молодых поэтов на Донбассе, Запорожье, в Херсонской области", - добавил он, уточнив, что всего организаторы получили в этом году около 2,3 тыс. заявок.

Авторы, вошедшие в длинный список, станут участниками очных отборочных туров, которые пройдут в марте и апреле. Объявить лауреатов девятого сезона планируют 29 мая 2023 года в Центральном доме актера. Основные этапы фестиваля пройдут в этом году в "Есенин-центре", добавил Маленко. Победитель "Филатов феста" получит 1 млн рублей.

Всероссийский фестиваль молодой поэзии посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова. Он проводится с 2014 года и призван привлечь внимание к культурному наследию Филатова, а также "стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.