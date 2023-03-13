В Твери ко Дню космонавтики откроют мультимедийную выставку о планетах Солнечной системы

В экспозицию, в частности, войдут видеоролики и мультфильмы о смене дня и ночи

ТВЕРЬ, 13 марта. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" впервые откроет в Твери выставку-планетарий ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. В экспозиции представят все планеты Солнечной системы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе парка.

"Мультимедийная выставка-планетарий, которая откроется в Твери ко Дню космонавтики, разместится сразу в 12 залах. Первые восемь залов будут посвящены планетам Солнечной системы: от истории их создания и строения до дальнейшей судьбы этих планет через миллиарды лет. Следующие четыре зала включают в себя историю отечественной и мировой космонавтики", - сказали в пресс-службе.

Зрителям выставки также покажут видеоролики и мультфильмы о смене дня и ночи, строении солнца, планетах, их спутниках, в том числе о Луне - спутнике Земли, расскажут о том, как изучали космос в далекие времена и какие новейшие способы его исследования существуют сегодня. "Выставка будет доступна для всех возрастных категорий. Гости могут самостоятельно изучать информацию с помощью мультимедийных устройств или заказать экскурсию", - сказали в парке.

Открытие в Твери мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" состоялось в сентябре 2021 года. Площадь музейного комплекса составляет 7,9 тыс. кв. м, площадь парка - 2 тыс. кв. м. Парк уникален тем, что экспозиции здесь представлены различными формами информационных носителей: с помощью сенсорных столов и экранов, интерактивных столов с 3D-моделированием исторических событий, виртуальных книг, кинотеатра.

12 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос".