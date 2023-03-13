Пасхальный фестиваль в Архангельске откроет всероссийская премьера проекта "Час пробил!"

Концертную программу создали по новелле Андрея Логинова

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Большой Пасхальный фестиваль в Архангельске 17 апреля начнется со всероссийской премьеры театрально-музыкального проекта "Час пробил!". Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фестиваля, программу представят Государственный симфонический оркестр Ленинградской области и актеры театров Санкт-Петербурга.

"Зрителей ждет всероссийская премьера проекта "Час пробил! ". Программу сочинений Стравинского, Римского-Корсакова, Лядова, Чайковского, Глазунова, Рубинштейна и Кабардокова представит Государственный симфонический оркестр Ленинградской области. Это 60 музыкантов на одной сцене. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - Михаил Голиков. В концерте примут участие актеры Яна Леонтьева и Юрий Балтачев", - говорится в сообщении.

Координатор проекта - народный артист России, кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров. Литературной основой концерта является новелла Андрея Логинова. Первая сюжетная линия рассказывает о взаимоотношениях композиторов Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского, а также об истории создания и утраты произведения молодого композитора. Сам Стравинский называл Римского-Корсакова вторым отцом, который в студенте юридического факультета увидел его дар и на протяжении двух лет давал ему частные уроки.

События второй сюжетной линии развиваются в наши дни. Благодаря перипетиям, связанным с ремонтом консерватории, мир музыки по счастливой случайности получает утраченное произведение Стравинского - "Погребальную песню".

В этом году главными темами Большого Пасхального фестиваля станут история и география России. В программе выступление мужского хора "Держава" монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма (Екатеринбург). Московское театральное пространство "Внутри" покажет спектакль "Толстой - Столыпин. Частная переписка". 25 апреля состоится благотворительный концерт артистов Поморской филармонии.

Завершится фестиваль концертом ансамбля Gollu (Карачаевск) и группы "Рагон" (Владикавказ). Gollu исполняет традиционную карачаево-балкарскую музыку, а "Рагон" - новый ансамбль ключевых участников осетинского фолка, которые представят традиции Северной и Южной Осетии.