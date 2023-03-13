В Усадьбе Рукавишниковых планируют выставить уникальные предметы из фарфора

Экспозицию намерены открыть к июлю 2023 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. предметов из фарфора планируют выставить к июлю в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых после окончания реставрации флигеля, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

"По всей анфиладе третьего этажа мы будем делать открытое хранение основных наших шедевров. У нас коллекция фарфора и стекла порядка 7 тыс. предметов, и мы планируем порядка 800-1000 выставить в открытое хранение. Это первый наш большой проект, который, я надеюсь, будет реализован к июлю месяцу. Реставрация флигеля закончится где-то в мае", - сказал Филиппов.

По его словам, для хранения выберут самые уникальные экспонаты, многие из них в единственном экземпляре. Это, например, фарфор из коллекции Шереметевых, зеркало мейсенской фабрики, которое идет в паре с вазами. "Это тончайшая работа. Или, например, китайский фарфор, японский фарфор. Покажем несколько сосудов еще до нашей эры сделанных", - объяснил собеседник.

Ранее Юрий Филиппов сообщал ТАСС о реставрации фондохранилища Нижегородского музея-заповедника, которое находится на территории Усадьбы Рукавишниковых.

Усадьба Рукавишниковых - это главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Главный дом усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, памятником гражданской архитектуры второй половины XIX века. Усадьбу построили представителем одной из известнейших и богатейших нижегородских купеческих династий, потомственным почетным гражданином Сергеем Михайловичем Рукавишниковым (1852-1914).

Нижегородский музей-заповедник - крупнейшее объединение музеев Нижегородской области (входит семь объектов, включая Усадьбу Рукавишниковых). Фонды музея насчитывают более 340 тыс. единиц хранения, что составляет половину государственного музейного фонда Нижегородской области, охватывают период от глубокой древности до наших дней и включают археологические, естественнонаучные, документальные, фотографические, историко-бытовые, нумизматические и другие коллекции.