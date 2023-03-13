В Рязани представят выставку о первых знаменитых российских предпринимателях

Экспозиция "Барановские ситцы - наш российский триумф" будет работать до 11 мая

ТАСС, 13 марта. Предметы народного костюма из разных регионов России XIX - начала XX веков будут представлены на выставке "Барановские ситцы - наш российский триумф", которая откроется 17 марта в историко-архитектурном музее-заповеднике Рязанского кремля. Экспозиция расскажет о первых отечественных предпринимателях, получивших всемирное признание, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Выставка расскажет о феномене "барановских ситцев", получивших международное признание в середине XIX - начале XX века. Здесь будут представлены лучшие образцы уникальной музейной коллекции набивных тканей и платков легендарной Троице-Александровской мануфактуры купцов Барановых - крупнейшего текстильного центра России", - рассказали в пресс-службе.

Выставка "Барановские ситцы - наш российский триумф" будет работать до 11 мая. Она расскажет посетителям о династии текстильных фабрикантов Барановых, которые были первыми отечественными предпринимателями, получившими признание на международном рынке.

Особым разделом выставки станут кроки (рисунки для ткани) французских и русских мастеров, ручные манеры и набоечные доски, образцы народного костюма разных регионов России с использованием "барановских" ситцев.