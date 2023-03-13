В концертном зале Мариинского театра впервые покажут спектакль Липецкой филармонии

Постановку "Провинциалка" по пьесе Тургенева жители Петербурга смогут увидеть 18 марта

ТАСС, 13 марта. Мюзикл "Провинциалка" Липецкой государственной филармонии представят в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, это первый липецкий спектакль на сцене одного из старейших и ведущих музыкальных театров России. Об этом рассказала ТАСС в понедельник пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"Впервые в истории Липецкой области и Липецкой филармонии за все ее 65 сезонов существования наша постановка будет показана в Мариинском театре. Это мюзикл "Провинциалка" Александра Владимировича Чайковского по пьесе Ивана Сергеевича Тургенева "Провинциалка". В Санкт-Петербург в общей сложности едет 55 музыкантов во главе с директором филармонии. Для нас это большое событие: Мариинский театр - наверное, это самая высокая планка, которая для нас возможна", - рассказала она.

По словам Кондратьевой, мюзикл Чайковского исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Алексея Моргунова и солисты Липецкой филармонии, его премьера состоялась в Липецке 18 ноября. Как добавила собеседница агентства, Чайковский был на премьере и высоко оценил постановку, поэтому в тот же день созвонился с худруком и гендиректором Мариинского театра Валерием Гергиевым и согласовал показ мюзикла, который пройдет 18 марта. Практически все билеты на показ уже проданы. В Липецке "Провинциалку" показали пять раз, все спектакли прошли с аншлагом.

Она уточнила, что в концертном зале Мариинского театра 1 110 мест, в Липецкой филармонии 300 мест, поэтому мюзикл был адаптирован под новую сцену, переделана сценография, специально созданы декорации. Постановщиком спектакля выступил народный артист России Виктор Кривонос (Санкт-Петербург).

Ранее Кондратьева сообщала ТАСС, что "Провинциалка" стала первым мюзиклом в Липецкой государственной филармонии. Сотрудничество с композитором Александром Чайковским длится более 10 лет, в регионе в рамках Всероссийского музыкального фестиваля имени Тихона Хренникова показывают его ландшафтную оперу "Легенда о граде Ельце", которая проходит под открытым небом на берегу реки Быстрая Сосна в естественных декорациях и является туристическим брендом региона. Работа удостоена премии правительства России в области культуры за 2016 год.