Артисты столичного Театра Луны выступят в Астрахани

На сцене Астраханского драматического театра покажут спектакли "Ночь нежна" и "Маленький принц"

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Артисты московского Театра Луны на сцене Астраханского драматического театра в рамках программы "Большие гастроли" всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России покажут спектакли "Ночь нежна" и "Маленький принц". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе астраханского театра.

"21, 22 и 23 марта состоятся "Большие гастроли" ГБУК Москвы "Московский театр "Театр Луны" в Астрахани, организованные ФГБУК "Росконцерт" согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках межрегионального направления "Больших гастролей" на сцене ГАУК АО "Астраханский драматический театр" пройдут показы спектаклей "Ночь нежна" и "Маленький принц", - говорится в сообщении.

На астраханской сцене спектакль "Ночь нежна" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда покажут в сценической версии и постановке народного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Сергея Проханова. В исполнении московских артистов также будет представлен спектакль "Маленький принц" по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери в постановке народного артиста России Евгения Герасимова.

Программа "Большие гастроли", стартовавшая в 2014 году, реализуется в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации и открыта для сотрудничества с профессиональным театральным сообществом во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. По проекту "Большие гастроли" в 2023 году планируется провести 271 гастрольный тур - в 79 регионах и 136 населенных пунктах России, а в зарубежном направлении примут участие семь стран. Всего в программе "Большие гастроли" в этом году планируется участие 247 театров, в том числе коллективов ДНР и ЛНР.