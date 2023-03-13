Солисты Мариинского театра выступят на вокзале Пскова с концертом в честь Федора Шаляпина

Одну из главных ролей сыграет солист Мариинского театра Денис Беганский

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Концерт-спектакль "Шаляпин и Я", посвященный жизни и творчеству известного русского певца Федора Шаляпина впервые представят в Пскове на железнодорожном вокзале в рамках Фестиваля русской музыки, сообщила пресс-служба Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой Псковской области.

"В одном из красивейших помещений железнодорожной станции Псков-Пассажирский, которая была свидетелем приезда сюда Федора Шаляпина в мае 1920-го, мы покажем 3 апреля спектакль в честь 150-летия царь-баса. Режиссер музыкальной постановки и исполнитель одной из ролей - Денис Беганский, солист Мариинского театра", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в постановке произведения из репертуара Шаляпина и фрагменты его биографии будут дополнены вымышленными персонажами. Их сыграют артист Псковского драматического театра и приглашенные солисты Мариинского театра.

"Название концерта - "Шаляпин и я" двояко: оно обращено как к уникальной личности самого Шаляпина, так и к каждому слушателю, открывающему для себя одну из крупнейших фигур в русском искусстве. Концерт-спектакль и тематическая выставка приоткроют детали исторического события - приезда певца в Псков и его выступлений в Псковском театре", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Пскове с 1 по 9 апреля.