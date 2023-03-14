В Петербурге открывается Международный "Брянцевский фестиваль" детских театров

Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдут 17 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. XXIV Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов откроется во вторник в ТЮЗе имени Александра Брянцева. В нынешнем году он посвящен 140-летию со дня рождения основателя театра народного артиста СССР Александра Брянцева (1883-1961).

"Четыре дня наш театр будет жужжать, как улей, столько детей здесь соберется на спектаклях. К нам со своими спектаклями приедут детские коллективы из Абхазии, Армении, Белоруссии. Наши педагоги, артисты преподают в детских театральных студиях и считают это очень важным делом. Пусть только единицы выберут театр делом своей жизни, но главное в том, что они обязательно вырастут чуткими зрителями", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

В фестивале вместе с петербуржцами примут участие творческие коллективы из Набережных Челнов, Ленинградской области, Ярославля, Пермского края, Самарской области. Во внеконкурсной программе свой спектакль представят участники детской театральной студии из города Макеевка Донецкой Народной Республики.

Будут показаны спектакли по произведениям Федора Достоевского, Сергея Есенина, Александра Вертинского, Ганса-Христиана Андерсена, Януша Корчака, Ричарда Баха, Юнны Мориц. Мастер-классы для ребят-участников проведут доцент кафедры пластического воспитания РГИСИ Калерия Алексеева, актеры, режиссеры и педагоги Сергей Агафонов, Надежда Кулакова, Мария Романова. На фестивале будет работать творческая лаборатория, пройдут обсуждения постановок с участием театроведов. Жюри возглавит заслуженный артист России Сергей Шелгунов. Гала-концерт и церемония награждения победителей пройдут 17 марта на Большой сцене ТЮЗа.

Свою историю "Брянцевский фестиваль" ведет с 2000 года. В 2017 году фестиваль был награжден премией правительства Санкт-Петербурга.