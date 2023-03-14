В Петербурге отметят 75-летие композитора Эндрю Ллойда Уэббера

В рамках программы артисты исполнят Реквием и Фантазию на темы мюзикла "Призрак оперы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятит вечер во вторник музыке британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Концерт в его честь даст в Большом зале Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Максима Алексеева.

"Концерт посвящен грядущему юбилею одного из крупнейших современных композиторов - сэра Эндрю Ллойда Уэббера, которому 22 марта исполнится 75 лет. В программу вошли знаменитый Реквием и Фантазия на темы мюзикла "Призрак оперы", - рассказали в пресс-службе Филармонии.

Отмечается, что эта программа входит в филармонический абонемент "Концерты во фраках и в джинсах".

Участие в исполнении Реквиема примут Хор Санкт-Петербургского университета и Петербургский камерный хор, солистами выступят лауреат международных конкурсов, сопрано Кристина Гонца и тенор Иван Ожогин. Сольные партии в "Фантазии" исполнят солисты Дома музыки Равиль Ислямов и Федор Амосов.