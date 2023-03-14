В Москве утвердили предмет охраны мемориального музея Алексея Толстого

По слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в предмет охраны бывшего флигеля особняка промышленника Степана Рябушинского внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили предмет охраны мемориального музея Алексея Толстого. Здание было построено в 1902 году, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия во вторник.

"Речь идет о бывшем флигеле особняка промышленника Степана Рябушинского на Спиридоновке, который является объектом культурного наследия", - говорится в сообщении.

По слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века. При проведении реставрационных и любых других работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ.

Здание (улица Спиридоновка, дом 2, строение 1 было построено в 1902 году в стиле модерн по проекту известного архитектора Федора Шехтеля. В его центральной части размещались конюшня и каретный сарай, в левом крыле - дворницкая, прачечная и комнаты прислуги, в правом - помещения для хранения инвентаря.

"В 1930-е годы второй этаж бывших служб заняли редакции различных журналов, а в 1940-е сюда переехал писатель. Квартира состояла из коридора, кабинета, гостиной с камином, кухни и еще нескольких помещений. Музей был открыт в 1987 году", - говорится в сообщении.