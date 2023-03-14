В "Москино" пройдут кинопоказы к 90-летию режиссера Александра Митты

Посетить мероприятия можно по предварительной регистрации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кинопоказы в честь 90-летия российского режиссера Александра Митты пройдут с 27 по 31 марта в кинотеатрах сети "Москино". Посетить мероприятия могут все желающие, однако потребуется предварительная регистрация, сообщили в пресс-службе "Москино" во вторник.

"28 марта 2023 года исполняется 90 лет выдающемуся советскому и российскому режиссеру, сценаристу, актеру, педагогу, народному артисту РФ Александру Митте. Специально к знаменательной дате "Москино" подготовило серию тематических кинопоказов для подрастающего поколения. Завершится программа специальным юбилейным мероприятием, которое пройдет в кинотеатре "Москино Космос" 27 марта в 19:00", - рассказал собеседник агентства.

Показы пройдут с 27 по 31 марта в кинотеатрах "Москино Березка", "Москино Вымпел", "Москино Спутник", "Москино Тула". Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте киносети.

"Александр Митта - фигура знаковая. В его фильмографии нет ни одной проходной картины. <…> Его "Экипаж" в 1980 году буквально взорвал размеренную кинотеатральную жизнь Советского Союза, став настоящей сенсацией, по умолчанию присвоив Митте статус и родоначальника жанра советского фильма-катастрофы", - говорится в сообщении.

Также в числе знаковых фильмов: "Звонят, откройте дверь", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Друг мой, Колька!", "Москва, любовь моя", "Граница. Таежный роман".