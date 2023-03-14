В Москве открыли мемориальную доску дирижеру Геннадию Рождественскому

Памятная доска открыта на улице Каретный ряд на доме 5/10, строение 2

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску народному артисту СССР Геннадию Рождественскому (1931 - 2018) открыли во вторник на доме в Москве, где жил дирижер, передает корреспондент ТАСС.

"Это прежде всего, наверное, наша человеческая обязанность, наш человеческий долг перед Геннадием Николаевичем Рождественским. <...> Мне кажется, это прежде всего нужно нам. Я рад, что вижу среди собравшихся его учеников - тех, кто сегодня взял дирижерскую палочку и кто дирижирует на главных музыкальных площадках страны", - сказал гендиректор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин на церемонии открытия.

Он отметил, что Рождественский был великим новатором, который все время доказывал необходимость звучания не только классики, но и творений современных композиторов.

Это совместный проект Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Государственного академического Большого театра России. Памятная доска открыта на улице Каретный ряд на доме 5/10, строение 2. Как пояснил скульптор Анатолий Смоленков, на памятной доске дирижер запечатлен в процессе работы - с дирижерской палочкой.

В церемонии приняли участие руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, ректор Московской консерватории Александр Соколов. "Он более 60 лет являлся одним из ярчайших талантов и деятелей культуры. Жизнь такого человека пришлась на очень непростые годы, но было главное - служение народу. <…> Сегодня мы отдаем дань уважение этому великому человеку. Его эхо будет продолжать звучать в его произведениях и учениках", - сказал Кибовский.

Соколов назвал дирижера созидателем. "Он очень многое сделал не только в Большом театре и Московской консерватории, это был человек мира, в мир он нес наследие русской музыки, русского исполнительского искусства", - сказал ректор.

О дирижере

Рождественский родился 4 мая 1931 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В 1951 году дебютировал в Большом театре, выступив дирижером балета "Спящая красавица". В 1951-1960 годах и 1978-1982 годах являлся дирижером ГАБТ, в 1965-1970 годах - главным дирижером Большого театра, а в сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем ГАБТ. Дирижировал многими балетными и оперными спектаклями в театре, кроме того, осуществил несколько постановок.

В 1961-1974 годах являлся главным дирижером и худруком Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, в 1974-1985 годах - музыкальным руководителем Московского камерного музыкального театра под руководством Бориса Покровского. В 1982-1992 годах возглавлял Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР.

В разные годы занимал посты худрука Королевского филармонического оркестра Стокгольма, главного дирижера Симфонического оркестра BBC, руководил Венским симфоническим оркестром. Также работал с Берлинским филармоническим оркестром, Королевским оркестром Концертгебау (Амстердам), симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Кливленда и другими коллективами.

В 1974-2018 годах преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Является автором ряда сочинений, среди которых - оратория "Заповедное слово русскому народу" для чтеца, солистов, хора и оркестра на слова Алексея Ремизова, книг "Дирижерская аппликатура", "Мысли о музыке", "Преамбулы", "Треугольники". Умер 16 июня 2018 года.