Роман Ануфриева и Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" выйдет в формате комикса

Бумажная версия поступит в книжные магазины 20 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Постмодернистский роман современных российских художников Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" выйдет в формате комикса. Бумажная версия поступит в книжные магазины 20 марта, сообщил во вторник ТАСС шеф-редактор импринта "Лед" (структурное подразделение издательства АСТ) Павел Костюк.

"Постмодернистский роман Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" выходит в формате авангардного комикса, разрушающего жанровые границы между комиксом и современным искусством. Бумажная версия книги выйдет 20 марта. Сейчас она доступна по предзаказу в "Лабиринте", - сообщил собеседник агентства.

Первое издание оригинального романа Ануфриев и Пепперштейн опубликовали в 1999 году. Сюжет книги вращается вокруг событий первых лет Великой Отечественной войны. Главный герой книги - парторг оборонного завода Владимир Дунаев во время эвакуации предприятия в тыл отстает от своих и буквально оказывается под немецкими танками. Пережив нервное потрясение и получив контузию, Дунаев глубокой ночью приходит в сознание посреди поля боя и принимает себя за умершего. Укрывшись в лесу, он встречает персонажей русского народного фольклора, которые помогают герою.

"Сегодня, спустя 20 лет после выхода традиционной версии романа, уже всемирно известный российский художник Павел Пепперштейн предлагает читателю его трансформацию - в комикс, - отметил Костюк. - Сегодня комикс уже не просто "книжка с картинками для детей и подростков", но пространство концептуального высказывания, позволяющее совместить литературу и визуальные искусства".

Он также рассказал, что для создания комикса Пепперштейн пригласил к участию 30 графиков, каждый из которых работал над отдельной главой романа "Мифогенная любовь каст". При этом в работе уже находится продолжение комикс-романа. Авторы не исключают, что сюжет следующих частей может выйти за рамки того, что происходит в оригинальном романе.