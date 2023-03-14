Пианистов из пяти стран пригласили к участию в первом туре конкурса имени Рахманинова

Конкурс впервые пройдет с 21 по 26 марта в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Пятнадцать пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама и Белоруссии приглашены к участию в первом туре Международного юношеского конкурса пианистов имени С. В. Рахманинова, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе конкурса.

"К первому туру Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова приглашены 15 пианистов: Бакиров Лев (Россия), Диас Падилья Даниэль (Колумбия), Искоростенский Артур (Россия), Князев Александр (Россия), Ли Тяньюй (Китай), Ли Цзюньцзе (Китай), Мазуров Георгий (Россия), Нгуен Дык Кьен (Вьетнам), Мин Жуй (Китай), Орлов Федор (Россия), Семенов Глеб (Россия), У Сюаньсянь (Китай), У Ифань (Китай), Цзи Циньяояо (Китай) и Шадрина Айрис (Беларусь)", - сказали в пресс-службе.

Конкурс впервые пройдет с 21 по 26 марта 2023 года в Великом Новгороде. Официальное открытие состоится 21 марта в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. Всего на конкурс было подано 120 заявок из восьми стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана.

Оценивать мастерство конкурсантов будут известные музыканты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама: Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий. Художественный руководитель и председатель жюри конкурса - Денис Мацуев.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК "Росконцерт" при поддержке правительства Новгородской области. ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.