В Театре им. Ленсовета опровергли информацию о завершении карьеры Михаилом Боярским

В пресс-службе театра отметили, что актер "благополучно продолжает играть"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Представитель Театра им. Ленсовета опроверг сообщения о том, что Михаил Боярский готовится завершить актерскую карьеру, назвав данную информацию ерундой.

"Ерунда, - отметили ТАСС в пресс-службе театра в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации. - Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Боярский думает о завершении карьеры в театре из-за состояния здоровья.

Боярский является приглашенным артистом Театра им. Ленсовета. На его сцене он играет в спектаклях "В этом милом старом доме" и "Смешанные чувства".

Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В общей сложности он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди них "Сватовство гусара", "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене" и др. Наиболее популярной ролью Боярского стал д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера".