На выставке в Пскове представили свыше 100 графических работ протоиерея Георгия Ушакова

На экспозиции можно увидеть портреты старца Николая Гурьянова, архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и писателя Валентина Курбатова

ПСКОВ, 14 марта. /ТАСС/. Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова, который за годы своей жизни служил в разных приходах Псковской области, а также на территории Эстонии, открылась в галерее федерального Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Экспозиция насчитывает свыше 100 работ, большинство из них представлены впервые, в их числе портреты старца Николая Гурьянова, архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и писателя Валентина Курбатова, сообщила во вторник пресс-служба театра.

"Выставка графики протоиерея Георгия Ушакова открылась в галерее Псковского театра драмы "Цех". Экспозиция носит название "И вечность всего касается цветом". На выставке представлено более 100 графических произведений протоиерея, выполненных в разных техниках: карандашный рисунок, акварель, гуашь, офорт, линогравюра", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в годы Великой Отечественной войны Ушаков, будучи ребенком, находился в блокадном Ленинграде. В экспозиции представлены работы, созданные художником в разные годы жизни. Это сюжеты из жизни, евангельские истории, виды Петербурга, пейзажная графика - путевые зарисовки, созданные по впечатлениям от путешествий в разные страны, а также портретные натурные зарисовки.

"Через понимание творца отец Георгий тонко ощущал символический образ бытия. Как священник на исповеди, являясь посредником между Богом и человеком, он оказался посредником и в изобразительном искусстве, прозревая символы гармонии - как в окружающем мире, так и в мире духовном. Экспозиция доступна для посещения до 9 апреля ежедневно. Вход свободный", - говорится в сообщении.

Протоиерей Георгий (Ушаков) родился в 1937 году. Он потомок известного адмирала Федора Ушакова. В историческом центре Пскова расположена музей-квартира протоиерея. Он известен не только в Пскове, но и за его пределами: за советом и с просьбами о молитвах обращались жители из разных регионов страны. Священнослужитель умер в 2021 году.