Русский музей к 225-летию со дня рождения Брюллова отреставрирует "Последний день Помпеи"

С картины снимут лак, чтобы показать авторский слой живописи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей проведет художественную реставрацию одной из самых известных и масштабных картин Карла Брюллова "Последний день Помпеи" для показа на выставке к 225-летию со дня рождения художника в 2024 году. Как сообщила во вторник журналистам главный хранитель музея Ольга Бабина, основной задачей реставрации будет открытие авторского слоя живописи за счет очистки наслоений лака.

"Сейчас начинается подготовка к большой масштабной выставке, запланированной в 2024 году. Все знают, что визитной карточкой Русского музея является работа Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Она была реставрирована, дублирована, но не была проведена художественная реставрация. Техническая часть не вызывает опасений, и в данном случае запланировано снять столетний лак, который закрывает настоящее живописное волшебство Карла Брюллова, и такое плотно отреставрировать, дойти до авторского слоя", - сказала Бабина.

Реставраторы уже начали обследование картины, чтобы определить оптимальный способ работы с ней. При расчистке наслоений будет учитываться в том числе привычное восприятие картины - чтобы она не казалась после реставрации чрезмерно яркой.

"Мы имеем планы к 2024 году завершить, показать посетителям Русского музея совершенно обновленную, преображенную, возвращенную к авторскому замыслу работу Карла Брюллова", - отметила главный хранитель.

Как рассказал ТАСС заведующий отделом живописи XVIII - начала XIX века Русского музея Григорий Голдовский, масштабная выставка Брюллова пройдет в Михайловском замке. "Там будет много новаций. На выставке будет представлен ряд вещей авторства Брюллова, которые никогда не выставлялись. Это новообнаруженные, новоизученные, с трудом добытые произведения", - сказал он.

"Последний день Помпеи" также планируется временно переместить из Михайловского дворца на выставку в Михайловский (Инженерный) замок.

О картине Брюллова

Карл Брюллов (1799-1852) написал "Последний день Помпеи" в 1833 году после посещения в Италии археологических раскопок древних городов Помпеи и Геркуланума, погребенных при извержении Везувия 24 августа 79 года. При создании картины он изучал исторические источники, в том числе письма очевидца, историка Плиния Младшего. Полотно изображает не только трагедию народа, гибнущего в столкновении со стихией, но и символизирует смену исторических эпох - зарождение на обломках языческого мира христианской цивилизации.

Картина, написанная по заказу промышленника, ученого и мецената А. Н. Демидова, с большим успехом была показана в Риме, Милане, Париже. В Санкт-Петербурге она сначала размещалась в Эрмитаже и Академии художеств, а в 1897 году была передана в создаваемую в то время коллекцию Русского музея императора Александра III. С тех пор она покидала привычное место всего несколько раз - в связи с предоставлением на выставки в Москве и Риме, а также из-за эвакуации произведений во время блокады Ленинграда.