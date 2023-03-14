Выставка-диптих советской графики откроется в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 17 марта

Всего в экспозицию вошли 60 работ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выставка-диптих советской графики 1960-1980-х годов "Образ времени" - "Образ вождя" откроется в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 17 марта. Всего в экспозицию вошли 60 работ, многие из которых представлены зрителям впервые, сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"Выставочный проект "Образ времени" - "Образ вождя" показывает и эволюцию изображения В. И. Ленина, произошедшую в "оттепельный" период. После его смерти в 1924 году началась интенсивная разработка образа вождя, основанная на натурных зарисовках и прижизненных портретах, выполненных художниками, знавшими или видевшими его лично. В итоге в советском искусстве сложилась особая тема - "лениниана", в которой образ вождя формулировался в тесной связи с политическим курсом", - говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть графику классиков советского изобразительного искусства: Дмитрия Налбандяна, Липы Герш-Лейбович Ройтера, Николая Жукова и других. Часть работ в 2022 году была передана музею из Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

"Художники, никогда не видевшие Ленина, но окруженные с ранних лет огромным количеством его изображений, пытались вернуть его изображению естественность и органичность. Происходил разрыв шаблонов, образ Ильича был придуман заново и воплощен и самых неожиданных сюжетах и техниках: линогравюра, сериграфия, ксилография, автолитография, шелкография, офорт", - добавили в пресс-службе.

Для экспозиции отобраны графические работы из фондов музея-заповедника "Горки Ленинские" наиболее характерные для творческих поисков художников 1960-1980-х годов. Выставка будет работать до 14 мая.