В Петербурге представили выставку к 165-летию Кронштадтского морского завода

Она будет работать до 9 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (ЦВММ) в Санкт-Петербурге совместно с Музеем истории Кронштадта открыл во вторник выставку к 165-летию Кронштадтского морского завода (КМЗ). Представленные экспонаты ранее никогда не покидали Кронштадт и выставляются впервые, рассказала ТАСС сотрудник КМЗ и один из организаторов выставки Серафима Белевич.

"Все экспонаты, представленные на выставке, никогда не покидали Кронштадта и выставляются для широкой общественности впервые. Основу экспозиции составили предметы, ранее принадлежавшие заводскому музею, которые зачастую передавали туда на хранение сами рабочие. На выставке можно увидеть образцы продукции завода, макеты кораблей, инструменты, личные вещи заводчан, а также уникальные образцы чугунного литья XIX века", - сказала она.

Дополняют выставку макеты кораблей из фондов ЦВММ, а также исторические фотографии, повествующие об этапах развития судоремонтного завода. Выставка будет работать до 9 мая.

Белевич подчеркнула, что и фонды ЦВММ пополнились в день открытия выставки новым экспонатом. "Мы сегодня передали новый экспонат в фонды ЦВММ - это небольшой кусочек корпуса подлодки "Ленинский комсомол", которую мы недавно отреставрировали в наших доках. Мы продолжаем работать над этим объектом уже на том месте, где корабль будет существовать в качестве музея - это парк "Остров фортов" на территории Кронштадта", - отметила она.

Кронштадтский морской завод отметил 4 марта 165 лет со дня основания. За эти годы завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", восстановил готовность более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Среди них первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора", "Варяг", линкоры "Севастополь", "Октябрьская революция", эсминцы типа "Новик", подводные лодки, ледоколы "Ермак" и "Красин" и другие.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. За три века своего существования музей собрал огромное число ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства.