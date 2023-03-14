В "Иллюзионе" 18 марта впервые покажут отреставрированную версию фильма "Вам и не снилось"

Также в этот день "Иллюзион" покажет фильмы из собрания Госфильмофонда России в рамках своих регулярных программ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кинотеатр "Иллюзион" в свой день рождения, 18 марта, впервые покажет зрителям отреставрированную версию фильма "Вам и не снилось" режиссера Ильи Фрэза. Об этом сообщили в пресс-службе Госфильмофонда России во вторник.

"18 марта "Иллюзион" отметит свой 57-й день рождения. В этот день один из старейших кинотеатров города впервые представит отреставрированную версию фильма "Вам и не снилось", - говорится в сообщении.

Также в этот день "Иллюзион" покажет фильмы из собрания Госфильмофонда России в рамках своих регулярных программ. В частности, днем состоится показ диафильмов "Сказки старого сада", "Старуха Шапокляк", "Басни дедушки Крылова" на большом экране. Текст озвучит популярный актер Павел Баршак под аккомпанемент живой музыки в исполнении пианиста Сергея Аксенова.

Кроме того, в день рождения "Иллюзиона" главный искусствовед Госфильмофонда РФ Евгений Марголит представит фильм "Лебедев против Лебедева" режиссера Генриха Габая, также пройдут показы фильмов "Похождения зубного врача" Элема Климова и "Правосудие прежде всего" Якова Протазанова.

Все показы из праздничной подборки, кроме программы "Реставрация", где покажут "Вам и не снилось", бесплатные. Билет на них можно приобрести по регистрации.

Ранее россияне в опросе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" назвали "Вам и не снилось" лучшим советским фильмом о любви. Подростковая драма режиссера Фрэза создана по одноименной повести Галины Щербаковой. Картина получила второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе и была признана лучшим фильмом 1981 года по опросу читателей журнала "Советский экран". В фильме снялись Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко, Лидия Федосеева-Шукшина.