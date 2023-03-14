Балтийский технический госуниверситет представил работы художников Петербурга о космосе

На выставке представлены более 40 работ о космосе, небе и земле, выполненные в разных стилях - от графики до проектов промышленного дизайна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Балтийский государственный технический университет (БГТУ) "Военмех" открыл во вторник выставку финалистов конкурса "АРТ-СТАРТ. Лучшие молодые художники. Премия СПб". Как рассказала корреспонденту ТАСС член Санкт-Петербургского союза художников, член оргкомитета конкурса и один из кураторов выставки Ника Куковицкая, на выставке представлены более 40 работ о космосе, небе и земле, выполненные в разных стилях - от графики до проектов промышленного дизайна.

"Это профессиональные молодые художники из двух лучших заведений Санкт-Петербурга, а то и страны - академии Штиглица и академии Репина. Мы твердо убеждены через 50 кто-нибудь из них будет выставляться в Русском музее и Эрмитаже. На выставке представлено более 40 работ - это живопись, графика, арт-объекты, проекты промышленного дизайна, и еще то, что называется медиаартом. В наш экспертный совет входят более 50 лучших художников и искусствоведов Петербурга. По мнению профессионального сообщества сегодня здесь представлены лучшие работы", - сказала Куковицкая.

По ее словам, одной из целей выставки в "Военмехе" является знакомство "технической" молодежи с "творческой". Куковицкая уверена, Военмех - не простое учебное заведение, ведь здесь учатся люди, которые связаны с научным творчеством, и которым для созидания нужно иметь максимально широкий кругозор.

"Мы стараемся быть ближе к ним. Через простой интерес они придут к потребности разбираться в искусстве - у них появится "насмотренность", любимые стили, любимые художники. Этот проект - очень смелый эксперимент. Мы, например, специально ангажировали кафедру промышленного дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Они раньше сотрудничали в основном с какими-то западными брендами, а сейчас, как мне кажется, было бы интересно, если бы они нашли свой отклик у Военмеха", - отметила Куковицкая.

Выставка завершит свою работу 12 апреля, в День космонавтики.

БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова - одна из ведущих высших инженерных школ России, готовит кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей промышленности, а также офицеров-контрактников для Вооруженных сил РФ. Основанный в 1932 году университет ежегодно готовит около 4,5 тыс. студентов. Среди выпускников "Военмеха" - более 170 лауреатов Ленинской и Государственной премий, около 30 Героев России, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.