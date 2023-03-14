В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Посетители смогут увидеть более 80 картин из почти 20 городов страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Всероссийская выставка "Верность традициям", посвященная 120-летию Союза русских художников, открылась во вторник в Новом выставочном зале Государственного музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге. Посетители смогут увидеть более 80 картин из почти 20 городов страны, сообщила ТАСС куратор выставки Ольга Алмазова.

"На выставке представлены работы 50 художников из почти 20 городов страны - это более 80 картин. Посетители смогут как оценить работы начинающих художников, так и насладиться картинами именитых авторов, среди которых Валерий Третьяк и Вадим Землянухин. При отборе работала профессиональная комиссия - наша задача была показать не столько ценность самих картин, сколько то, что все могут поучаствовать. Часть работ будет представлено широкой публике впервые", - сказала она.

Выставку можно будет посетить до 16 апреля - в этот период также запланировано проведение мастер-классов, творческих встреч с ведущими художниками, а также пройдет конференция, посвященная традициям и современному состоянию изобразительного искусства в России.

Алмазова также подчеркнула, что в конце марта откроется вторая площадка выставки. "У нас не поместились все художники в одном пространстве, поэтому в конце марта будет открываться вторая выставочная площадка ДК "Рыбацком", - отметила она.

Союз русских художников - творческое объединение, опирающееся на традиции русской реалистической школы. Среди его основателей такие авторы, как Константин Юон, Абрам Архипов, Игорь Грабарь, Аркадий Рылов.