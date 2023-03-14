Чемпионат ArtMasters-2023 начал прием заявок

Призовой фонд составит более 23 млн рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Прием заявок для участия в четвертом сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters открылся во вторник, призовой фонд составит более 23 млн рублей, сообщили организаторы.

"Особое внимание в этом году мы хотим уделить семье, семейным ценностям и традициям, а также педагогам и наставникам в жизни человека. На протяжении всего сезона вместе с нашими участниками мы будем размышлять над становлением человека, теми факторами, которые влияют на формирование личности, и какую роль играет наставник на этом пути", - привели в пресс-службе чемпионата слова руководителя ArtMasters Борислава Володина.

Тема нового сезона - "Связь поколений. Люби! Учись! Создавай!". Участвовать в соревновании может любой желающий "при наличии соответствующего компетенции портфолио" в двух возрастных категориях: 14-17 лет (юниоры) и 18-35 лет (основная категория). Юниорам предстоят состязания в 10 творческих компетенциях: 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, геймдизайнер, звукорежиссер кино и музыки, клипмейкер, композитор популярной музыки, сценарист и художник-аниматор.

А в основной категории будет представлено 10 компетенций: веб-дизайнер, геймдизайнер, клипмейкер, медиакомпозитор, режиссер монтажа, саунд-дизайнер, художник по гриму, художник по костюмам, художник-оформитель, звукорежиссер (FOH), художник-аниматор, оператор кино и ТВ, копирайтер, стейдж-менеджер, сценарист, продюсер, моушн-дизайнер, а также впервые вошедшие в состав чемпионата - аранжировщик, фотограф и графический дизайнер.

На чемпионате пройдут также командные соревнования по направлениям "Театр", "Кино" и "Музыка". Их победителей объявят в Москве 20 и 23 сентября 2023 года. Гала-концерт, знаменующий окончание чемпионата, пройдет на Новой сцене Большого театра России 26 сентября 2023 года.

ArtMasters - это масштабные профессиональные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. Чемпионат проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы. Наблюдательный совет возглавляет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.