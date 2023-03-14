В Кисловодске проведут противоаварийные работы в музее художника Ярошенко

Работы в музее, который был открыт более 60 лет назад, планируется начать в 2024 году

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Противоаварийные работы проведут в музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко в городе Кисловодске в Ставропольском крае. Работы в музее, который был открыт более 60 лет назад, планируется начать в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации во вторник.

"Мемориальный музей-усадьба художника Н. А. Ярошенко в городе Кисловодске в Ставропольском крае объявил конкурс на противоаварийные мероприятия на территории объекта. Работы планируется начать в 2024 году", - рассказали в мэрии.

Учреждение культуры расположено на склоне над рекой Ольховка. Поэтому специалисты проведут геологические и геодезические изыскания с целью предотвращения возможных оползневых процессов. Их стоимость составит порядка 1,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 марта.

Как отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев, музей Ярошенко является объектом культурного наследия и бережно сохраняется для будущих поколений. "Усадьба была построена еще в XIX веке. А мемориальный музей на территории открыли 60 лет назад", - рассказал ТАСС Моисеев.

Мемориальный музей-усадьба открылся в 1962 году, расположен на улице Ярошенко, 1. Художник проживал в этом доме с 1892 по 1898 год. В фондах находятся такие известные картины, как "Заключенный", "Студент", "Курсистка", "На качелях" и "Эльбрус в облаках". Нынешний музей начинался с одного экспоната - подсвечника, принадлежавшего художнику. К 125-летию со дня рождения Н. А. Ярошенко, отмечавшемуся в декабре 1971 года, в его фондах уже было 1 215 единиц хранения, в том числе 100 живописных и графических работ самого Ярошенко.