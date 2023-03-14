В Калининграде пройдет музыкальный фестиваль "Баховские дни"

Он продлится с 21 по 31 марта

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Российские исполнители представят творчество немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха на фестивале "Баховские дни" в Калининграде с 21 по 31 марта. Праздник музыки приурочен к годовщине со дня рождения музыканта-универсала и органиста-виртуоза, сообщили ТАСС в пресс-службе Кафедрального собора на острове Канта, который выступает организатором культурного проекта.

"На приглашение принять участие в "Баховских днях" откликнулись именитые российские исполнители. На фестивальных концертах они познакомят слушателей с частью наследия Баха, насчитывающего более 1 000 произведений во всех известных жанрах, для разных инструментов. В их числе сочинения для органа - этого короля музыкальных инструментов, которые он писал во все периоды своей творческой жизни", - сказала руководитель пресс-службы собора Яна Лутченко.

Возможность услышать любимый инструмент Баха - орган - на этот раз в дуэте со скрипкой, будет предоставлена уже в первый фестивальный вечер. В концертном зале Кафедрального собора, где установлен самый большой в России органный комплекс, предстанут перед публикой лауреат международных конкурсов, титулярный органист калининградского собора Евгений Авраменко и заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, выступавший в более чем 30 странах, скрипач Александр Тростянский. Они исполнят произведения Баха и его последователей в прошлые и нынешнюю эпохи - Камиля Сен-Санса, Эжена Изаи, Оливье Мессиана, Ефрема Подгайца, Владимира Семенова.

Лауреат и дипломант более 10 международных конкурсов, органист, клавесинист Тарас Багинец известен также как основатель и художественный руководитель Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна Баха - "Bach-Fest" в Екатеринбурге. В Калининграде маэстро обратится к прелюдиям и фугам, написанным Бахом в так называемый "лейпцигский" период творчества, когда появились "Страсти по Матфею", "Страсти по Иоанну", "Высокая месса", "Рождественская оратория" и другие пьесы. Калининградцы и гости города услышат Баха также в исполнении Екатерины Мельниковой - лауреата международных конкурсов и премии Британской королевской академии музыки.

Завершатся "Баховские дни-2023" органным концертом Александра Князева - народного артиста России, мультиинструменталиста и автора идеи фестиваля. Музыкант, исполнивший в 2022 году на фестивале один из самых сложных циклов Баха, который также называют "музыкальной Библией", "Органную книжечку", на этот раз представит клавирные произведения композитора в собственном переложении для органа.

О Кафедральном соборе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний.

Также в концертном зале был установлен первый духовой орган, к которому позже прибавился второй, кратно превосходящий его по размерам. Общее количество регистров двух органов - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России. Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа был воссоздан в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века. Над органом возвышается птица феникс - символ вечного возрождения. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не "теряться" в любой точке пространства собора.