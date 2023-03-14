Великопостный хоровой фестиваль открылся в Москве сочинением Рахманинова

Фестиваль продлится до 9 апреля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. VI Великопостный хоровой фестиваль открылся во вторник в Большом зале Московской консерватории выступлением "Мастеров хорового пения", он продлится по 9 апреля.

Этим вечером в первом отделении концерта в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова "Мастера хорового пения" исполнили части из его сочинения "Литургия святого Иоанна Златоуста". Дирижировал Лев Конторович. Во второй части музыкального вечера состоялась столичная премьера оратории современного композитора Андрея Микиты "Сохранивший веру", посвященной Александру Невскому. В пресс-службе фестиваля рассказали, что в качестве текстов для произведения композитор использовал редкие исторические документы: Новгородскую Первую летопись и буллу папы римского Гонория III, в которой он призывает крестоносцев к нашествию на Русь, фрагмент этой буллы прозвучал на латинском языке. Также были использованы богослужебные тексты Русской Православной Церкви и стихи Михаила Ломоносова, Максимилиана Потемкина и епископа Геннадия (Гоголева). За дирижерский пульт во втором отделении концерта встала Раиса Гундяева, а солировали Елена Поповская (сопрано), Георгий Фараджев (тенор), Ярослав Петряник (баритон) и Александр Бокарев (бас).

В концерте также принял участие Камерный хор Московской консерватории, Московский Синодальный хор и Российский национальный оркестр.

В этом году смотр посвящен творчеству композитора Сергея Рахманинова в честь его 150-летия. Он проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Художественные руководители фестиваля - ректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Соколов и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

Концерты фестиваля также пройдут 16 марта в Рахманиновском зале Московской консерватории, 25, 27 марта и 1 апреля в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке и 9 апреля года в Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ "Соборная палата".

27 февраля у православных христиан начался Великий пост - самый строгий и долгий из четырех многодневных постов, который вместе со Страстной седмицей (неделей) продлится почти 50 дней и завершится 16 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.