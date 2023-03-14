Нижегородский художественный музей стал лучшим по версии The Art Newspaper Russia

За звание "Музей года" также боролись Государственный исторический музей и Музей русского импрессионизма

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нижегородский художественный музей стал музеем года по версии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia. Его директор Роман Жукарин назвал это победой всех региональных музеев, передает корреспондент ТАСС во вторник.

Премия The Art Newspaper Russia проходит в 11 раз в Театре им. А. С. Пушкина. За звание "Музей года" в этот раз также боролись Государственный исторический музей и Музей русского импрессионизма. В прошлом году победу в этой номинации одержала Третьяковская галерея.

"Это очень важная веха, ступень в развитии нашего музея. Конечно, это победа окрыляет, но она нас обязывает и дальше поднимать эту высокую планку. <…> Это победа всех региональных музеев, огромное спасибо всем, кто за нас голосовал и The Art Newspaper Russia", - сказал он, получая награду.

Издатель международной сети The Art Newspaper и учредитель премии Инна Баженова рассказала ТАСС, что они будут стремиться отмечать региональные музеи и проекты в дальнейшем. "У нас всегда лидирует тройка музеев - Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей. <…> Появление новых региональных институций, частных проектов мы рады отметить. Стараемся сделать шаг, чтобы отойти от тройки и обратить свое внимание на них", - сказала она.

В номинации "Реставрация года" победила картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Ильи Репина, представленная в Третьяковской галерее. На церемонии награждения присутствовала экс-гендиректор музея Зельфира Трегулова. Главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова поблагодарила ее, получая награду. "Слова благодарности Зельфире Трегуловой на протяжении всех этих лет", - сказала она. После этих слов последовали долгие аплодисменты.

"Выставкой года" стал проект Дома культуры ГЭС-2 "Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений". Он был отмечен "за новаторский проект, предлагающий опыт синтеза классической и модернистской музыки, архитектуры и современного искусства. "Книгой года стала "Мельников/Melnikoff" Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева, а коллекционер, меценат, основатель Фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова победила в номинации "Личный вклад".

Специальный приз

Традиционно премия The Art Newspaper Russia включает пять номинацией, но в этом году организаторы сделали исключение и учредили специальный приз для Третьяковки, Пушкинского музея, Эрмитажа и Фонда Louis Vuitton "за беспрецедентный международный выставочный проект, посвященный коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову".

"В этом году мы впервые нарушили свой же регламент. Обычно у нас пять номинаций, но в этом году мы добавили специальный приз. Это беспрецедентная ситуация. Этот проект, посвященный коллекционерам Щукину и Морозову, великим русским коллекционерам, включает в себя целых шесть выставок. <…> Выставка коллекции Сергея Щукина в Париже, выставка, с которой мы начали, стала на тот момент первой по посещаемости в мире. Ее посмотрели 1,2 млн человек", - сказала ТАСС главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Непривычной в этом году оказалась также локация для проведения церемонии награждения. Ранее премия несколько лет подряд проходила в Центральном выставочном зале "Манеж", затем - в столичном Гостином дворе.

"Буду откровенна, сейчас непростые условия, поэтому нам показался неуместным прежний формат, такой грандиозный - в Гостином дворе или Манеже, поэтому мы выбрали более скромный профессиональный формат", - поделилась с ТАСС учредитель премии Баженова.

Ведущими премии стали актеры Алексей Агранович и Евгений Стычкин. Награждение прошло в духе театральной постановки.

О премии

В 2012 году стала выходить русскоязычная версия международного издания The Art Newspaper, посвященного мировым новостям искусства. В том же году издатель газеты Баженова учредила премию, которой отмечаются представители художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом. Лауреаты получают статуэтку, представляющую стрелки часов в виде Спасской башни Московского Кремля и лондонского Биг-Бена. ТАСС - генеральный информационный партнер премии.