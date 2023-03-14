Трегулова рассказала, чем занимается после ухода из Третьяковки

Она сказала, что стала независимым искусствоведом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Экс-гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в настоящее время является независимым искусствоведом. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж и фонд Louis Vuitton получили специальный приз ежегодной премии The Art Newspaper Russia "за блестящую реализацию беспрецедентного международного проекта, посвященного коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову". Несмотря на то, что Трегулова больше не возглавляет галерею, награду получила она.

"Я сейчас независимый искусствовед", - сказала она, отвечая на вопрос, чем занимается после ухода с поста гендиректора Третьяковки.

Трегулова рассказала, что ей было очень приятно получить специальный приз премии The Art Newspaper Russia. "Мне очень приятно, потому что то, что я держу в руках, то, что я должна передать в Третьяковскую галерею, - это шестая премия от The Art Newspaper за те восемь лет, что я была директором Третьяковской галереи. Больше премий не получал ни один музей", - поделитесь она с ТАСС.

Трегулова была назначена на должность директора Государственной Третьяковской галереи в 2015 году. В феврале 2023 года она покинула этот пост из-за завершения контракта.