Театр Терезы Дуровой представит спектакль о Маяковском "Без галош элегантнее"

Постановка приурочена к 130-летию со дня рождения поэта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой представит в среду на малой сцене премьеру музыкально-поэтического спектакля "Без галош элегантнее", приуроченного к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Захватывающее путешествие по миру моды и поэзии Владимира Маяковского станет признанием в любви и подарком театра к 130-летнему юбилею великого поэта", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы, режиссер Тереза Дурова предлагает посмотреть на феномен Маяковского с непривычного ракурса. "Не как на певца революции и глашатая советского строя с профилем, высеченным в мраморе и граните, а как на неисправимого романтика, красивого мужчину, задававшего моду во всем - одежде, литературе, образе жизни", - пояснили в пресс-службе.

По мнению исследователей жизни и творчества поэта, личность Маяковского интересна своей многогранностью. "Снискавший мировую славу поэт был невероятно одарен еще и как живописец, актер, сценарист. Будь он нашим современником, мог бы стать выдающимся маркетологом или пиарщиком, хотя и в свое время Владимир Владимирович изрядно преуспел в написании слоганов и создании рекламных эскизов. Современники отмечали безупречный вкус и чувство стиля Маяковского. <...> Владимир Маяковский ценил красоту в людях и окружавшем его мире, недаром он так остро переживал, что "...в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди", - говорится в анонсирующем премьеру пресс-релизе.

Согласно сюжету, действие разворачивается в мастерской портного, который якобы шьет костюм-судьбу поэта. "И все это - под джазовые мелодии, навеянные поэзией Маяковского. Вместе с режиссером над спектаклем работали сценограф Мария Рыбасова, художник по костюмам Виктория Севрюкова, композитор Сергей Кондратьев, художник по свету Владимир Евстифеев", - рассказали в пресс-службе.

"Мы будем говорить о Маяковском словами Маяковского. Мы будем пропевать его стихи под аккомпанемент живого оркестра. Мы продемонстрируем модные костюмы эпохи Маяковского. Мы будем "играть" футуристическими световыми партитурами. Мы употребим весь спектр театральных возможностей сегодняшнего времени, чтобы зрители еще сильнее полюбили творчество современного, модного, крайне необходимого нам поэта Владимира Маяковского", - сформулировали в пресс-службе цель постановки Дуровой.

В день премьеры, 15 марта, в фойе театра откроют экспозицию портретов и фотографий Маяковского, сделанных его друзьями и современниками, а также предметов эпохи. Спектакль и выставка созданы при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.

Премьерные показы новой постановки пройдут также 23 марта, 12 апреля и 24 мая, добавили в пресс-службе.